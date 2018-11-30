Yalova'da 4,1 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından ilk 9 saatte 10 artçı deprem kaydedildi.

Yalova'da 4,1 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından 10 artçı deprem kaydedildi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, bugün saat 05.36'da merkez üssü Yalova'nın Çınarcık ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı meydana geldi.



Açıklamada, 4,1 büyüklüğündeki depremden sonra ilk 9 saat içinde büyüklükleri 1,4 ile 2,5 arasında değişen 10 ayrı artçı depremin kaydedildiği bildirildi.



Türkiye'de meydana gelen son depremler



İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



Türkiye'de meydana gelen son depremler



İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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