Yalova'nın Çınarcık ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Bursa'nın Orhangazi ilçesinde depremden korkarak baygınlık geçiren lise öğrencisi hastanede tedavi altına alındı.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Bursa'nın Orhangazi ilçesinde depremden korkarak baygınlık geçiren lise öğrencisi hastanede tedavi altına alındı.



Alınan bilgiye göre, depremin meydana geldiği sırada derste olan Orhangazi Erenler Kız Meslek Lisesi öğrencisi Rabia Sarıboğa (15) korkup, baygınlık geçirdi.



Sarıboğa, okula çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Tedavi altına alınan öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

