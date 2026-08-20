Yalova’da dehşet! 8 aylık hamile eşini öldürüp intihara kalkıştı

Yalova'da 8 aylık hamile eşini pompalı tüfekle vurarak öldüren şahıs, aynı silahla kendisine ateş ederek ağır yaralandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yalova’da dehşet! 8 aylık hamile eşini öldürüp intihara kalkıştı
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Alınan bilgiye göre, Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Muhammed D. ile 8 aylık hamile eşi Sultan Pelit D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Muhammed D., pompalı tüfekle eşine ateş etti.

Ağır yaralanan Sultan Pelit D. kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli silahla kendisine de ateş etti.

HAMİLE KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çift, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Yalova'daki hastanelere kaldırıldı.

Hastanede ameliyata alınan 8 aylık hamile Sultan Pelit D., doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Eşini vurduktan sonra kendisini de yaralayan şahsın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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