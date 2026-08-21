Yalova'da dehşet! 8 aylık hamile eşini pompalı tüfekle öldürdü, bebek ameliyatla kurtarıldı

Genç kadının karnındaki erkek bebek doktorların acil müdahalesiyle sağ kurtarılırken, aynı silahla intihara kalkışan şüphelinin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

EVDE ÇIKAN TARTIŞMA FACİAYLA BİTTİ

Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki ikamette meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında şiddetli geçimsizlik bulunduğu öğrenilen Muhammed Demir ile 8 aylık hamile eşi Sultan Pelit Demir arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Muhammed Demir, evde bulunan pompalı tüfekle eşine ateş açtı. Genç kadın kanlar içinde yere yığılırken, Demir aynı silahla kendisini de vurdu. Silah sesleri üzerine komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BEBEK KUVÖZE ALINDI, ANNE KURTARILAMADI

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan çiftten Sultan Pelit Demir hemen ameliyata alındı:

Doktorların zamanla yarıştığı operasyonda 8 aylık erkek bebek sağ olarak kurtarıldı ve yeni doğan yoğun bakım ünitesinde kuvöze alındı. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Ağır yaralanan anne Sultan Pelit Demir ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Eşini vurduktan sonra intihar girişiminde bulunan katil zanlısı Muhammed Demir'in özel bir hastanenin yoğun bakım servisindeki tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili çok yönlü soruşturma yürütüyor.