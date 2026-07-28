Yalova'da dehşet! İş yeri sahibini öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti

Olay, Siteler Mahallesi Çimen Sokak üzerinde faaliyet gösteren Yerlitürk Gayrimenkul'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerine gelen 49 yaşındaki Gül Nihal Akçal, yanında bulunan tabancayla işletme sahibi 40 yaşındaki Enes Vasfi Yerlikaya'ya ateş etti. Akçal, cinayeti gerçekleştirdikten hemen sonra aynı silahı kendisine doğrultarak tetiği çekti.

ÇEVREDEKİLER SİLAH SESLERİYLE İHBARDA BULUNDU

Ofisten peş peşe gelen silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu hızla yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese intikal eden sağlık görevlileri tarafından yapılan tıbbi kontrollerde, hem vurulan Enes Vasfi Yerlikaya'nın hem de silahı ateşleyen Gül Nihal Akçal'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaşanan olayın ardından polis ekipleri, iş yerinin çevresinde geniş güvenlik önlemleri alarak alana giriş çıkışları kapattı. Olay yeri inceleme ekiplerinin ofis içerisinde yürüttüğü detaylı çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, cenazeler otopsi işlemleri yapılmak üzere Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Emniyet güçleri, cinayet ve intiharla sonuçlanan olayın kesin nedenini aydınlatmak amacıyla geniş çaplı bir soruşturma yürütüyor.