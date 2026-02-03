Yalova’da denizde bulunan cesedin İl Kültür Müdürlüğü çalışanına ait olduğu belirlendi

Yalova’da denizde fark edilen kadın cesediyle ilgili yürütülen çalışmalarda kimlik tespiti yapıldı.

Olay, kent merkezinde bulunan İDO Feribot İskelesi açıklarında meydana geldi. Deniz yüzeyinde bir ceset gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine Yalova Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

Denizden çıkarılan ve üzerinde kimlik bulunmayan kadın cesedi, otopsi yapılmak üzere Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Ekiplerin yaptığı araştırmalar sonucunda, cesedin Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nde çalışan Yeliz Ay’a (40) ait olduğu tespit edildi.

Yeliz Ay’ın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.