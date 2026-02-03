Yalova’da denizde bulunan cesedin İl Kültür Müdürlüğü çalışanına ait olduğu belirlendi

Yalova’da feribot iskelesi açıklarında deniz yüzeyinde bulunan kadın cesedinin kimliği yapılan çalışmalar sonucu belirlendi. Hayatını kaybeden kişinin 40 yaşındaki Yeliz Ay olduğu öğrenildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yalova’da denizde bulunan cesedin İl Kültür Müdürlüğü çalışanına ait olduğu belirlendi
Yayınlanma:

Yalova’da denizde fark edilen kadın cesediyle ilgili yürütülen çalışmalarda kimlik tespiti yapıldı.

Olay, kent merkezinde bulunan İDO Feribot İskelesi açıklarında meydana geldi. Deniz yüzeyinde bir ceset gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine Yalova Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

Denizden çıkarılan ve üzerinde kimlik bulunmayan kadın cesedi, otopsi yapılmak üzere Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Ekiplerin yaptığı araştırmalar sonucunda, cesedin Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nde çalışan Yeliz Ay’a (40) ait olduğu tespit edildi.

Yeliz Ay’ın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Danıştay Melih Gökçek hakkındaki soruşturma izni verilmemesi kararını kaldırdıDanıştay Melih Gökçek hakkındaki soruşturma izni verilmemesi kararını kaldırdıGündem
yalova
Günün Manşetleri
İstanbul'da hak sahipleri Mart ayında belli oluyor
Şantiyelere dadanan hırsızlık şebekesine 4 ilde darbe
Çocuklar için 4 yıllık yeni dönem başlıyor!
Tarihi eserlerde tüm çalışmalar Haziran'da bitiyor!
Ramazan pidesi fiyatı belli oldu
Şubat ayı kira zam oranı belli oldu!
Yılın ilk enflasyon verisi belli oldu
İstanbul merkezli 22 ilde MLKP operasyonu!
Hibe başvuruları sonuçlandı
Savunma ve havacılık sanayi yıla ihracat rekoruyla başladı
Çok Okunanlar
BİM'e bugün neler geldi? BİM'e bugün neler geldi?
Yarın elektrikler 9 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandı Yarın elektrikler 9 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandı
Emekliler dikkat! İşte 2026'nın en yüksek promosyon veren bankaları Emekliler dikkat! İşte 2026'nın en yüksek promosyon veren bankaları
500 bin TL’nin aylık getirisi dudak uçuklattı! 500 bin TL’nin aylık getirisi dudak uçuklattı!
Altın yeniden yükseliyor! Altın yeniden yükseliyor!