Yalova'da denizde kadın cesedi bulundu

Yalova şehir merkezindeki feribot iskelesi yakınlarında denizde hareketsiz duran birini fark eden vatandaşların ihbarı ekipleri harekete geçirdi. Deniz polisi tarafından sudan çıkarılan kadının kimliği henüz belirlenemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yalova'da denizde kadın cesedi bulundu
Yayınlanma:

Olay, Yalova kent merkezinde bulunan İDO Feribot İskelesi açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, deniz yüzeyinde bir kişinin hareketsiz şekilde durduğunu gören vatandaşlar durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

DENİZ POLİSİ CANSIZ BEDENİ SUDAN ÇIKARDI

İhbar üzerine bölgeye hızla Yalova Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan deniz polisi, su yüzeyindeki bedeni bota alarak kıyıya çıkardı. Ekiplerin yaptığı kontrolde, sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Hayatını kaybeden kadının üzerinden herhangi bir kimlik belgesi çıkmadı. Cansız beden, olay yerindeki incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve otopsi işlemleri için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Emniyet güçleri, 35-40 yaşlarında olduğu tahmin edilen kadının kimliğini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Çocuklar için 4 yıllık yeni dönem başlıyor!Resmi Gazete'de yayımlandı: Çocuklar için 4 yıllık yeni dönem başlıyor!Resmi Gazete
Beşiktaş'ta uçuş planları başladı! Yeni golcü geliyor!Beşiktaş'ta uçuş planları başladı! Yeni golcü geliyor!Spor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

yalova
Günün Manşetleri
Çocuklar için 4 yıllık yeni dönem başlıyor!
Tarihi eserlerde tüm çalışmalar Haziran'da bitiyor!
Ramazan pidesi fiyatı belli oldu
Şubat ayı kira zam oranı belli oldu!
Yılın ilk enflasyon verisi belli oldu
İstanbul merkezli 22 ilde MLKP operasyonu!
Hibe başvuruları sonuçlandı
Savunma ve havacılık sanayi yıla ihracat rekoruyla başladı
İstanbul'da ocak ayının zam şampiyonu uçak bileti oldu!
Başakşehir’de sanayi sitesinde yangın
Çok Okunanlar
BİM'e bugün neler geldi? BİM'e bugün neler geldi?
Emekliler dikkat! İşte 2026'nın en yüksek promosyon veren bankaları Emekliler dikkat! İşte 2026'nın en yüksek promosyon veren bankaları
Altın yeniden yükseliyor! Altın yeniden yükseliyor!
İstanbul'da sulu kar başladı! İstanbul'da sulu kar başladı!
Akaryakıta zam geldi! Akaryakıta zam geldi!