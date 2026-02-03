Yalova'da denizde kadın cesedi bulundu

Olay, Yalova kent merkezinde bulunan İDO Feribot İskelesi açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, deniz yüzeyinde bir kişinin hareketsiz şekilde durduğunu gören vatandaşlar durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

DENİZ POLİSİ CANSIZ BEDENİ SUDAN ÇIKARDI

İhbar üzerine bölgeye hızla Yalova Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan deniz polisi, su yüzeyindeki bedeni bota alarak kıyıya çıkardı. Ekiplerin yaptığı kontrolde, sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Hayatını kaybeden kadının üzerinden herhangi bir kimlik belgesi çıkmadı. Cansız beden, olay yerindeki incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve otopsi işlemleri için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Emniyet güçleri, 35-40 yaşlarında olduğu tahmin edilen kadının kimliğini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.