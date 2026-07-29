Yalova'da emlak dükkanında kanlı gece! Önce tartıştığı adamı vurdu sonra kendini

Olay, akşam saatlerinde Çiftlikköy ilçesi Siteler Mahallesi'nde bulunan bir emlak dükkanında meydana geldi. Emlak dükkanına gelen Gül Nihal Akçal ile Enes Vasfi Yerlikaya arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Akçal, yanında getirdiği tabancayla Yerlikaya'ya ateş açtı. Yerlikaya kanlar içinde yere yığılırken, Gül Nihal Akçal bu kez silahı kendi başına dayayarak tetiği çekti.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ: İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Emlak dükkanından yükselen silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine adrese hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, Enes Vasfi Yerlikaya ve Gül Nihal Akçal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

CENAZELER HASTANE MORGUNA KALDIRILDI

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı detaylı inceleme çalışmalarının ardından iki kişinin cenazesi, otopsi işlemleri yapılmak üzere Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Emniyet güçleri yaşanan vahşetle ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.