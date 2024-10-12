Yalova'da fabrikada kimyasal gaz sızıntısı!

Yalova'da Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesinde faaliyet yürüten bir fabrikada boru çatlağından dolayı kimyasal gaz sızıntısı meydana geldi.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Gaz sızıntısı ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken gazdan etkilenen 3 kişiye sağlık ekiplerince oksijen tedavisi uygulandı.

Fabrikaya olası riske karşı Bursa'dan Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekibi de istendiği öğrenildi.

Yalova Valiliğinden de olaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, 23.45'te Acil Çağrı Merkezi'ne gelen amonyak ve metilamin gaz sızıntısı ihbarı üzerine Yalova AFAD, sağlık ve itfaiye ekiplerinin bölgeye sevk edildiği kaydedildi.

Fabrika tarafından kaçak bölge bloke edilerek tesisin devreden çıkarıldığı belirtilen açıklamada, "Gazdan etkilenen 3 vatandaşımız solunum tedavisi almış olup sağlık durumları iyidir. Olay yerindeki gazın su ile absorbe işlemi yapılmaktadır. 00.30'da sızıntı tamamen kontrol altına alınmış olup olay yerinde bir gaz kaçağı mevcut değildir. Yalova, Bursa ve Sakarya ekipleri tedbir amaçlı fabrikada bekletilmekte olup periyodik ölçümler yapılmaktadır. Yapılan ölçümler sonucunda herhangi bir olumsuz duruma rastlanılmamıştır." denildi.