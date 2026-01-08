Yalova'da feribot fırtınaya yakalandı: Yüzlerce yolcu denizin ortasında kaldı
Yalova'dan Kocaeli'ye gitmek üzere hareket eden ve içinde yüzlerce yolcunun bulunduğu arabalı feribot, Marmara Denizi'nde etkili olan fırtınaya teslim oldu. Rotasından çıkan ve saatlerdir sürüklenen gemideki endişeli bekleyiş sürüyor.
Yayınlanma: Güncellenme:
Yalova Topçular İskelesi'nden saat 11.20’de Eskihisar’a gitmek üzere ayrılan Negmar firmasına ait arabalı feribot, sefer sırasında şiddetli fırtınaya yakalandı.
İçerisinde onlarca araç ve yüzlerce yolcunun bulunduğu gemi, olumsuz hava koşulları nedeniyle rotasında ilerleyemeyerek kontrolünü kaybetti. Feribotun rüzgar ve dalgaların etkisiyle Kocaeli istikametine doğru sürüklendiği öğrenildi.
KAPTANDAN "SAKİN OLUN" UYARISI
Deniz ortasında yaklaşık 2 saattir araçlarıyla birlikte mahsur kalan vatandaşlar, yardım ekiplerinin gelmesini bekliyor. Yolcuların yaşadığı panik havası sürerken, gemi kaptanının sık sık anons yaparak yolculara sakin olmaları konusunda uyarılarda bulunduğu bilgisine ulaşıldı.