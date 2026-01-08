Yalova'da feribot fırtınaya yakalandı: Yüzlerce yolcu denizin ortasında kaldı

Yalova'dan Kocaeli'ye gitmek üzere hareket eden ve içinde yüzlerce yolcunun bulunduğu arabalı feribot, Marmara Denizi'nde etkili olan fırtınaya teslim oldu. Rotasından çıkan ve saatlerdir sürüklenen gemideki endişeli bekleyiş sürüyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yalova'da feribot fırtınaya yakalandı: Yüzlerce yolcu denizin ortasında kaldı
Yayınlanma: Güncellenme:

Yalova Topçular İskelesi'nden saat 11.20’de Eskihisar’a gitmek üzere ayrılan Negmar firmasına ait arabalı feribot, sefer sırasında şiddetli fırtınaya yakalandı.

İçerisinde onlarca araç ve yüzlerce yolcunun bulunduğu gemi, olumsuz hava koşulları nedeniyle rotasında ilerleyemeyerek kontrolünü kaybetti. Feribotun rüzgar ve dalgaların etkisiyle Kocaeli istikametine doğru sürüklendiği öğrenildi.

KAPTANDAN "SAKİN OLUN" UYARISI

Deniz ortasında yaklaşık 2 saattir araçlarıyla birlikte mahsur kalan vatandaşlar, yardım ekiplerinin gelmesini bekliyor. Yolcuların yaşadığı panik havası sürerken, gemi kaptanının sık sık anons yaparak yolculara sakin olmaları konusunda uyarılarda bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

Aleyna Tilki'nin uyuşturucu testi sonucu belli olduAleyna Tilki'nin uyuşturucu testi sonucu belli olduGündem
İstanbul'da sular kesiliyor! İSKİ'den 'planlı kesinti' alarmı! O ilçeler hazır olsunİstanbul'da sular kesiliyor! İSKİ'den 'planlı kesinti' alarmı! O ilçeler hazır olsunYurt
yalova feribot fırtına
Günün Manşetleri
Talep gelirse destek veririz
İşte 12. yargı paketi detayları
2026 bedelli askerlik ücreti belli oldu
İstanbul'da tüm vapur seferleri iptal edildi!
Sahte çakar kullanan sürücüye rekor ceza
Samsun merkezli çocuk müstehcenliği operasyonu
2026 yılı CMK ücret tarifesi belli oldu
“Maduro’yu sattı” iddiasına büyükelçiden yanıt
108 teknik direktör PFDK'ya sevk edildi
SGK İl Müdürlüğü'nde silahlı saldırı
Çok Okunanlar
1 milyon liranın aylık getirisi dudak uçuklattı: En yüksek faiz veren bankalar belli oldu 1 milyon liranın aylık getirisi dudak uçuklattı: En yüksek faiz veren bankalar belli oldu
AKOM tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor! AKOM tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor!
Altında rüzgar tersine döndü Altında rüzgar tersine döndü
O illerde yaşayanlar dikkat O illerde yaşayanlar dikkat
Akaryakıta indirim geliyor! Akaryakıta indirim geliyor!