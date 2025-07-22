Yalova’da kan donduran miras cinayeti: Ağabey, kardeşini pompalı tüfekle öldürdü!

Yalova merkeze bağlı Esadiye köyü, sabah saatlerinde kan donduran bir cinayete sahne oldu. Aralarında miras meselesi yüzünden husumet bulunan iki kardeşten biri, diğerini göz göre göre öldürdü. Alınan bilgiye göre, 49 yaşındaki Muhammet Z., sabah saatlerinde kardeşi Hızır Z.’nin (45) evinin önüne geldi. O sırada işe gitmek üzere aracına binen Hızır Z., ağabeyinin pompalı tüfekle saldırısına uğradı.

Aracının içinde oturduğu sırada pompalı tüfekle 3 el ateş edilen Hızır Z.’nin vücuduna saçmalar isabet etti. Ağır yaralanan talihsiz adam, olay yerinde hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı Muhammet Z. ise olayın ardından bölgeden yaya olarak kaçtı.

Cinayet ihbarı üzerine olay yerine gelen Yalova Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri ve savcı detaylı inceleme yaptı. İncelemelerin ardından Hızır Z.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ederken, jandarma ekipleri kaçan zanlı Muhammet Z.’nin yakalanması için geniş çaplı arama başlattı. Ekiplerin, zanlının izini sürmek için çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldığı öğrenildi.

Miras yüzünden canından olan Hızır Z.’nin inşaat sektöründe çalıştığı, evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.