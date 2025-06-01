Yalova’da kaybolan adamdan acı haber: Ormanlık alanda ölü bulundu!

Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Ortaburun köyünde kayıp ihbarı yapılan 37 yaşındaki Mustafa Erdoğdu, günler süren arama çalışmaları sonucu ormanlık alanda ölü bulundu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yalova’da kaybolan adamdan acı haber: Ormanlık alanda ölü bulundu!
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Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Ortaburun köyünde yaşayan Mustafa Erdoğdu’dan (37) bir süredir haber alamayan yakınları, endişelenerek kayıp başvurusunda bulundu. En son köy merkezinde görüldüğü belirtilen Erdoğdu’nun olası güzergahı göz önünde bulundurularak Ortaburun Göleti civarına arama ekipleri yönlendirildi.

Jandarma, AFAD ve SES Arama Kurtarma Derneği ekipleri tarafından yapılan titiz aramalar sonucu Ortaburun Göleti yakınlarındaki ormanlık alanda Erdoğdu’nun cansız bedenine ulaşıldı. Bölge kısa sürede güvenlik çemberine alındı, olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı.

Erdoğdu’nun ölüm nedeni henüz netlik kazanmazken, ceset otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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