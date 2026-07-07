Yalova'da komşu dehşeti! Alacak verecek kavgasında kadın hayatını kaybetti

Yalova'nın Gaziosmanpaşa Mahallesi Kazım Patıl Caddesi İlkbahar Sokak'ta 4 Temmuz tarihinde ölümle sonuçlanan bir saldırı meydana geldi. Baki O., alacak verecek meselesi sebebiyle aralarında husumet bulunduğu öne sürülen komşusu Özge Kıtırcı Okuyan'a bıçakla saldırdı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Okuyan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Özge Kıtırcı Okuyan, hastanede doktorların gerçekleştirdiği tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Cinayeti işledikten sonra bölgeden uzaklaşarak kaçan şüpheli Baki O., bir süre sonra polis ekiplerine kendiliğinden teslim oldu. Emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan zanlı, karakoldaki resmi işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkan Baki O., mahkeme heyeti tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın yaşandığı İlkbahar Sokak'ta geniş çaplı inceleme yapan polis ekipleri, bölgedeki delilleri topladı. Meydana gelen cinayetle ilgili yetkililer tarafından başlatılan soruşturma halihazırda çok yönlü olarak sürüyor.