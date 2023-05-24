Yalova'da tersane işçileri zehirlendi: 20 işçi hastaneye kaldırıldı

Altınova Tersaneler Bölgesi'ndeki tersanelerde çalışan 20 kişi, bölgeye hizmet veren firmanın yemeklerinden yedikten sonra rahatsızlanınca Altınova ve Karamürsel ilçe devlet hastaneleri ile Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan işçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.