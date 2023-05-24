Yalova'da tersane işçileri zehirlendi: 20 işçi hastaneye kaldırıldı

Tersanede çalışan 20 işçi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Yalova'nın Altınova tersaneler bölgesinde bulunan işyerinde hastaneye kaldırılan 20 işçi tedavi altına alındı.

Yalova'da tersane işçileri zehirlendi: 20 işçi hastaneye kaldırıldı
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Altınova Tersaneler Bölgesi'ndeki tersanelerde çalışan 20 kişi, bölgeye hizmet veren firmanın yemeklerinden yedikten sonra rahatsızlanınca Altınova ve Karamürsel ilçe devlet hastaneleri ile Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan işçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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