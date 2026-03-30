Yalova'yı sel vurdu! Sağanak yağış dereleri taşırdı: 5 büyükbaş hayvan telef oldu

Dere yataklarındaki taşma riskinin artmasıyla birlikte Esenköy Belediyesi ekipleri hızla sahaya indi. Ekipler; kepçe, dozer ve ekskavatörlerle dere yataklarında temizlik ve genişletme çalışmaları gerçekleştiriyor. Suyun akışını rahatlatmak ve zararları en aza indirmek için bölgede yoğun bir mesai harcanıyor.