Yalova'yı sel vurdu! Sağanak yağış dereleri taşırdı: 5 büyükbaş hayvan telef oldu
Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde iki gündür etkisini şiddetli şekilde sürdüren yağışlar sele neden oldu. Belde genelindeki dere yataklarında taşkınlar meydana gelirken, sel sularına kapılan 5 büyükbaş hayvan telef oldu.
ÇAYLA DERESİ TAŞMA NOKTASINA ULAŞTI
Esenköy’de aralıksız devam eden sağanak yağışlar neticesinde bölgedeki su seviyeleri yükseldi. Özellikle Çayla Deresi (Şelale Deresi), yoğun yağışın etkisiyle debisini artırarak yer yer taşma noktasına ulaştı ve sular çevredeki alanlara yayıldı.
Selin zarar verdiği noktaların başında Estaş mevkii geldi. Çaylı Deresi kenarında bulunan bir işletme sel sularından etkilendi. Bölgede hayvancılıkla uğraşan vatandaşın hayvanları sulara kapıldı. Hayvanları suya kapılan Nurhan Kaptan, 9 büyükbaş hayvanından 5'inin telef olduğunu kaydetti.
Dere yataklarındaki taşma riskinin artmasıyla birlikte Esenköy Belediyesi ekipleri hızla sahaya indi. Ekipler; kepçe, dozer ve ekskavatörlerle dere yataklarında temizlik ve genişletme çalışmaları gerçekleştiriyor. Suyun akışını rahatlatmak ve zararları en aza indirmek için bölgede yoğun bir mesai harcanıyor.
Yaşanan taşkınların ardından yetkililer bölge halkına uyarılarda bulundu. Mevcut yağışların sıradan bir yağmur olmadığına dikkat çekilerek, tedbirli olunması çağrısı yapıldı. Vatandaşların özellikle dere yataklarından ve taşkın riski bulunan bölgelerden uzak durmaları gerektiği vurgulandı.