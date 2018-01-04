Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, kendisine tecavüz ettiğini öne sürdüğü kişiyi öldürdüğü iddiasıyla yargılanan ve müebbet hapis cezasına çarptırılan Nevin Yıldırım, Yargıtay'ın kararı bozmasının ardından yeniden yargılanmaya başlandı

ISPARTA (AA) - Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, kendisine tecavüz ettiğini öne sürdüğü kişiyi öldürdüğü iddiasıyla yargılanıp müebbet hapis cezasına çarptırılan Nevin Yıldırım, Yargıtay'ın kararı bozması üzerine yeniden yargılanmaya başlandı.



Koruyaka köyünde kendisine tecavüz ettiğini öne sürdüğü 2 çocuk babası Nurettin Gider'i av tüfeğiyle öldürdükten sonra başını keserek köy meydanına attığı iddia edilen ve müebbet hapis cezasına çarptırılan Yıldırım hakkındaki kararı, Yargıtay "Olayı gerçekleştirirken başkalarının da yardım etmiş olabileceği" gerekçesiyle bozdu.



Bunun üzerine Yalvaç 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülmeye başlanan duruşmaya Nevin Yıldırım, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada sanığın babası Zekeriya Yıldız, Nurettin Gider'in annesi Zeynep Gider, eşi Kezban Gider, avukatlar ve bazı kadın dayanışma dernekleri de hazır bulundu.



Mahkemede söz alan sanık avukatları, Yıldırım'ın yattığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edilmesini talep etti. Nurettin Gider'in eşi Kezban Gider ise olayı sadece Nevin'in yapmadığını öne sürerek, olayı gerçekleştiren suçluların bulunması gerektiğini ifade etti.

Gider'in beyanlarına ilişkin savunma yapan Nevin Yıldırım ise Gider'in beyanlarının gerçeği yansıtmadığını, bu açıklamalara katılmadığını söyledi.



Yıldırım, "Kezban benim yanımda başkalarının olduğunu söylüyor. Ben tek başıma öldürdüm. Bunu defalarca söyledim. Ancak karşı taraf ısrarla ailemden birilerini yargılanmaya katmak istiyor. O zaman ben de yanımda Kezban Gider de vardı diyeyim." şeklinde konuştu.

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, sanık avukatlarının tahliye talebini reddetti. Heyet, Yargıtayın bozma kararına karşı avukatlara beyanda bulunmaları için süre tanınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.



Olayın geçmişi

Yalvaç'ta, Nevin Yıldırım, 28 Ağustos 2012'de kendisine tecavüz ettiğini öne sürdüğü Nurettin Gider'i av tüfeği ile öldürdükten sonra başını keserek köy meydanına atmıştı. Aynı gün gözaltına alınan Yıldırım, ertesi gün tutuklanarak Isparta E Tipi Kapalı Cezavi'ne konulmuştu. Olay gününde Gider'den 6 aylık hamile olan Yıldırım, 17 Kasım'da bir kız çocuğu dünyaya getirmişti. Yıldırım, 25 Ocak 2015'te yargılandığı mahkemenin karar duruşmasında müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.