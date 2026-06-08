'Yan bakma' kavgası kanlı bitti! 17 yaşındaki genç bıçaklandı

Olay, Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan bir kafenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında 'yan bakma' iddiasıyla başlayan sözlü tartışma, kısa süre içerisinde büyüyerek fiziksel kavgaya dönüştü.

TARTIŞMA KISA SÜREDE KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Çıkan arbede esnasında 17 yaşındaki Y.E.B., sağ baldırından bıçak darbesi alarak yaralandı. Saldırganlar olayın hemen ardından hızla kaçarak izlerini kaybettirmeye çalışırken, yaralı çocuk ise çevredekilerin ihbarı üzerine adrese gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaşanan bıçaklama olayının ardından Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçan zanlıları yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin sonucunda, olaya karıştığı belirlenen 19 yaşındaki E.B. ile 15 yaşındaki Y.A.P. polis ekiplerince gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan E.B., sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer şüpheli Y.A.P. ise adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.