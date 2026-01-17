"Yan baktın" cinayetinde skandal gelişme: Aileye gelen mesajlar savcıyı harekete geçirdi

İstanbul Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın sokak ortasında öldürülmesinin yankıları sürerken, soruşturma dosyasına giren yeni bir detay kan dondurdu. Evlat acısı yaşayan aileye gönderilen mesajlar üzerine savcılık düğmeye bastı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Güngören'de yaşanan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'ın ailesine yönelik tehdit mesajlarıyla ilgili resen soruşturma başlattı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, 14 Ocak'taki cinayetin hemen ardından kederli aile bireylerine tehdit içerikli mesajlar gönderildiği belirtildi.

FAİLLERİN YAKALANMASI İÇİN TALİMAT VERİLDİ

Tehdit olayının ortaya çıkması üzerine savcılık, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne talimat gönderdi. Yazıda, söz konusu mesajları gönderen kişi veya kişilerin kimliklerinin ivedilikle tespit edilmesi ve gözaltına alınması istendi.

Soruşturmaya konu olan cinayet, 14 Ocak tarihinde Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'ndeki bir baklavacının önünde meydana geldi. Daha önceden birbirini tanımayan Atlas Çağlayan ile 15 yaşındaki E.Ç. arasında "yan baktın" bahanesiyle tartışma çıktı. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

"SUSTALI" BIÇAKLA SALDIRDI

Kavga sırasında E.Ç., üzerinde taşıdığı ve "sustalı" diye tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı yaraladı. Olay yerine gelen ekipler tarafından Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 2009 doğumlu Çağlayan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Cinayetin ardından polis ekipleri, şüpheli E.Ç. ve yanındaki arkadaşlarını olayda kullanılan suç aletiyle birlikte yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 yaşından küçük şüpheli E.Ç., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

