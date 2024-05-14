"Yan baktın" kavgasında 1 kişi yaralandı

Kavga, dün akşam saatlerinde Battalgazi Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi'nde yaşandı.

İddiaya göre caddede yürüyen Mustafa D., ile caddede oturan grup arasında yan bakma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Mustafa D., eline aldığı tabancayla gruba ateş etti. Kavgada 1 kişi ayağından yaralanırken şüpheli Mustafa D. kaçmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaçan şüpheli Mustafa D.'yi kısa sürede silahıyla yakaladı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralı ise, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.