Yan yana toprağa verildiler: Nişanlı çifti trafikte yarış yapan iki otomobil ayırdı

Kahramanmaraş'ta iddiaya göre caddede yarış yapan iki otomobilin neden olduğu kazada, evlilik hazırlığı yapan nişanlı çift feci şekilde hayatını kaybetti. Yan yana toprağa verilen gençlerin acılı ablası, sürücülerden birinin serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:

Kaza, 24 Aralık tarihinde Kahramanmaraş’ın merkez Onikişubat ilçesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bulvar üzerinde yarış yapan iki otomobilden biri, 23 yaşındaki Ahmet İnce’nin kullandığı ve arkasında nişanlısı Mislina Akçakoyun'un (22) bulunduğu motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan nişanlı çift, olay yerinde yaşamını yitirdi.

"MAKAS ATARAK CANLARINA MAL OLDULAR"

Genç çiftin cenazeleri gözyaşları arasında yan yana defnedildi. Olayın ardından gözaltına alınan iki otomobil sürücüsünden biri tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer sürücü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Taziye evinde konuşan Ahmet İnce’nin ablası Zehra Altıparmak, kardeşinin iş çıkışı yemek yemek için arkadaşlarıyla buluştuğunu belirterek o anları şöyle anlattı: "İş arkadaşlarından haber geldi. Gece arkadaşlarıyla beraber akşam iş çıkışı yemek yemeğe gidiyorlar. Normal seyir halindeyken iki otomobil yarışıyorlar, makas atarak caniler kardeşlerimin canına mal oluyorlar. Biz davamızın sonuna kadar peşindeyiz. Her iki cihanda da yakalarını bırakmayacağız."

Yan yana toprağa verildiler: Nişanlı çifti trafikte yarış yapan iki otomobil ayırdı - Resim : 1

BİRİNİN ANNESİ, DİĞERİNİN BABASI YOKTU

Mislina Akçakoyun’un hem okuyup hem çalıştığını belirten Altıparmak, genç çiftin hikayesindeki acı detayı da paylaştı. Altıparmak, "Hayalleri vardı okulu bitirip evleneceklerdi. Kardeşim askere gidecekti. İkisinin de bir tarafı eksikti. Birinin babası, diğerinin annesi yoktu" ifadelerini kullandı.

"İKİ GÜN SONRA GİDECEK YİNE AYNI ŞEKİLDE YAPACAK"

Yarış yapan her iki sürücünün de eşit derecede suçlu olduğunu savunan acılı abla, bir sürücünün serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Kardeşini annesi vefat ettiği için kendisinin büyüttüğünü söyleyen Altıparmak, tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "Çünkü siz orada insanların canına mal oluyorsunuz. Birini tutuklamışlar diğerini serbest bırakmışlar. İki gün sonra o insan gidecek yine aynı şekilde yapacak. Ama biz davamızın peşindeyiz. O benim canımdı evladımdı. 4 kardeşiz biz. Benim yavrumdu, annem vefat etmiş onu ben büyütmüştüm. Benim eşim vefat ettiğinde de geldi abla, 'ben onlara dayılık da babalık da yaparım' dedi. Benim çocuklarımı babasız bıraktılar caniler."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kahramanmaraş trafik kazası
