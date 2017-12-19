KARAMAN'da bir ahırda çıkan yangında 50 büyükbaş hayvan, çevredekiler tarafından çıkarıldı.

KARAMAN'da bir ahırda çıkan yangında 50 büyükbaş hayvan, çevredekiler tarafından çıkarıldı.



Urgan Mahallesi 1991 Sokak'taki Murat Çapar'a ait ahırda akşam saatlerinde yangın çıktı.



Yükselen alevleri fark eden çevre sakinleri, itfaiyeye haber verip, ahıra girerek içerideki 50 büyükbaş hayvanı çıkardı.



Gelen ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmayla yangın söndürdü.



Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.