banner961
Zeytin Dalı Harekatı'nda 2. gün
Zeytin Dalı Harekatı'nda 2. gün
90 bin camide Mehmetçik'e
90 bin camide Mehmetçik'e "zafer duası"
Dışişleri Bakanlığı'ndan yeni açıklama
Dışişleri Bakanlığı'ndan yeni açıklama
Öncü Gençlik'ten Afrin Operasyonu açıklaması
Öncü Gençlik'ten Afrin Operasyonu açıklaması

Yanan cip kullanılamaz hale geldi

Şişli'de seyir halindeki cipte çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü

Yanan cip kullanılamaz hale geldi

Şişli’de seyir halindeyken yanmaya başlayan cip, kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Eski Büyükdere Caddesi’nde seyreden Berkay Berk idaresindeki 34 FM 798 plakalı cipin motor bölümü, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Aracı durduran Berk, durumu itfaiye ve polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de caddeyi trafiğe kapattı.

İtfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle cip kullanılamaz hale geldi.

Söndürme çalışmalarının ardından, polis ekipleri caddeyi trafiğe açtı.


Kaynak: AA
Etiketler; #yangın #Eski Büyükdere Caddesi #çip
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.