Şişli'de seyir halindeki cipte çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü

Şişli’de seyir halindeyken yanmaya başlayan cip, kullanılamaz hale geldi.



Alınan bilgiye göre, Eski Büyükdere Caddesi’nde seyreden Berkay Berk idaresindeki 34 FM 798 plakalı cipin motor bölümü, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.



Aracı durduran Berk, durumu itfaiye ve polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de caddeyi trafiğe kapattı.



İtfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle cip kullanılamaz hale geldi.



Söndürme çalışmalarının ardından, polis ekipleri caddeyi trafiğe açtı.