Yanan orman için konser

2 gün 5 saat boyunca için için yanan İzmir’deki Kızılçam Ormanları için dün 10 sanatçı Kültürpark’ta konser verdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Orman Konseri”ne İzmirlilier büyük ilgi gösterdi.

Dayanışma konserinde Gazapizm, Anıl Piyancı, Serap Yağız, Niyazi Koyuncu, Oğuzhan Uğur, Edis, Halil Sezai, Gripin, Hayko Cepkin ve Haluk Levent sahne aldı.

Ünlü sanatçıların ve on binlerce İzmirlinin desteği ile düzenlenen konserden elde edilen gelir, İzmir ormanlarının korunması için yapılacak çalışmalarda kullanılacak.

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