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Yanarak batan yatın kirlettiği deniz temizlendi

Marmaris ilçesinde yanarak batan motor yatın deniz yüzeyinde oluşturduğu kirliliğe müdahale edildi

Yanarak batan yatın kirlettiği deniz temizlendi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde alev alarak batan yatın deniz yüzeyinde oluşturduğu kirlilik temizlendi.

Marmaris Körfezi'ndeki Keçiadası mevkisinde yanarak batan "Naughty Obsession" isimli 10 metre uzunluğundaki motor yatın çıkardığı deniz yüzeyindeki kirliliğe, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı TCSG-2 310 botu ekipleri ve Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri müdahale etti.

Denizin yüzeyini, kirliliği emen maddelerle temizleyen ekipler aynı zamanda deniz yüzeyini güvenlik çemberine aldı.

Öte yandan, Muğla Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı polis dalgıçlarca batan tekne su altında görüntülendi.

Ekipler yanarak batan yatta delil araması gerçekleştirdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Yanan yat #Naughty Obsession #Marmaris #deniz temizlik #batan yat
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