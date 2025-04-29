Yangın değil cinayet! Katili, komşusu çıktı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde 21 Nisan akşamı Belediye Evleri Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde çıkan yangında yaşamını yitiren Mustafa Özkan'ın (41) ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada cinayet şüphesi kesinleşti.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından evde yalnız yaşayan Özkan’ın cesedi bulunmuştu. İlk etapta yangında hayatını kaybettiği sanılan Özkan’ın, Adana Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsisi gerçeği ortaya çıkardı: Özkan, ensesinden silahla vurularak öldürülmüştü.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ZANLIYI ELE VERDİ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay sonrası bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde, Özkan’ın aynı apartmanda 9. katta oturan komşusu Mirza M. (33) ile olaydan yaklaşık 2,5 saat önce binaya birlikte giriş yaptığı tespit edildi.

Şüpheli Mirza M. kısa süre içinde gözaltına alındı. İlk sorgusunda suçlamaları reddeden zanlı, daha sonra cinayeti itiraf etti.

Zanlının, Özkan’ı öldürdükten sonra suç delillerini ortadan kaldırmak amacıyla evin üç farklı odasına yanıcı madde dökerek yangın çıkardığı belirlendi.

Polis ekipleri ayrıca cinayette kullanılan tabancaya ve silahtan çıkan mermi çekirdeğine de ulaştı. Bu deliller kriminal incelemeye alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mirza M., sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.