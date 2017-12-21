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Yangın kurbanı 3 kardeş, kefenleriyle uğurlandı

TOKAT'ın Niksar ilçesinde geçen hafta çıkan yangında yaşamlarını yitiren 3 kardeş, köy mezarlığında yan yana toprağa verildi. Tabuta konulmayan kardeşler, kefenleriyle kucakta mezarlığa taşındı.

Yangın kurbanı 3 kardeş, kefenleriyle uğurlandı

Niksar ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Büyükyurt köyünde 15 Aralık'ta öğlen saatlerinde evdeki odun sobasından kıvılcım sıçraması sonucu yangın çıktı. Çiftçi Gülşen-Yılmaz Şahin çiftinin 4 çocuğundan 3’ünün evde olduğu sırada çıkan yangında 6 yaşındaki Berkay, 3 yaşındaki Berilsu ve 1 yaşındaki Aleyna Şahin öldü. Ankara Adli Tıp Kurumuna otopsi için gönderilen talihsiz kardeşlerin cenazeleri dün gece saatlerinde Büyükyurt köyüne getirildi.

KEFENLERİYLE TAŞINDILAR
Öğle namazı ardından köy mezarlığında cenaze namazı kılındı. 3 kardeşin cenazeleri kefenleri ile yan yana musalla tahtasına konuldu. Namaz ardından yine kefenleriyle yakınlarının kucağında taşınan 3 kardeş yan yana defnedildi. Acılı baba Yılmaz Şahin cenaze işlemleri boyunca yakınlarının yardımıyla ayakta durabildi. Çocukların defin için götürüldüğü sırada anneleri Gülşen Şahin de gözyaşlarını tutamadı. Acılı anne, ''Yavrularım, beni de götürün'' diyerek ağladı. Daha sonra mezarlarının başına giderek kürek ile kabirlerine toprak attı.

Cenaze namazına Tokat Valisi Ömer Toraman, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, Niksar Kaymakamı Selami Kapankaya, Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, Tokat İl Müftüsü Ahmet Erdem ve çok sayıda kişi katıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #tokat #niksar
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