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Yangın ormanı yok etti

İzmir’in merkezlerinden Buca’nın ciğerleri cayır cayır yandı. Buca’da Cuma günü çıkan orman yangının bilançosu ağır oldu. Yangında 25 hektarlık zümrüt yeşili alan siyaha boyandı.

Yangın ormanı yok etti

Tarlada başladı, ormana sıçradı... Kentin ciğerleri cayır cayır yandı…

Buca’nın kaynaklar bölgesinde tarlada başlayan yangın rüzgarın etkisiyle bir saat içinde binlerce ağacı küle çevirdi.

9 helikopter, iki uçak, 25 arazöz ve 5 iş makinesiyle müdahale edilen yangının 25 hektarlık alanda havadan çekilen görüntüleri yürek sızlattı.

Prefabrik ev inşaatı sırasında kesilen demirlerden sıçrayan kıvılcım kısa sürede zümrüt yeşili ormanı yok etti.

Canlıların doğal yaşam alanı yerini siyah dumanlara bıraktı.

Buca’da yanan bölgenin tekrar eski haline dönmesi ağaçlandırma çalışmaları yapılsa da uzun yıllar alacak.... 

ulusal.com.tr

 

Etiketler; #orman #yangın #izmir #buca
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