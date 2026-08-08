Yangına giderken kaza yaptılar! İtfaiye aracı ile kamyon çarpıştı

Edinilen bilgilere göre, Fatih Mahallesi'ndeki ot yangınına müdahale etmek üzere yola çıkan, Uşak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne ait Y.K. (37) idaresindeki 64 DD 642 plakalı itfaiye aracı ile Ç.K. (49) yönetimindeki 64 AEL 212 plakalı kamyon çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle itfaiye aracı devrildi.