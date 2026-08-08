Yangına giderken kaza yaptılar! İtfaiye aracı ile kamyon çarpıştı

Uşak'ta yangına giden itfaiye aracı ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada itfaiye aracında bulunan 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Yangına giderken kaza yaptılar! İtfaiye aracı ile kamyon çarpıştı - Resim: 1

Kaza, Yavuz Sultan Selim Caddesi ile Alparslan Caddesi'nin kesişiminde meydana geldi.

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Yangına giderken kaza yaptılar! İtfaiye aracı ile kamyon çarpıştı - Resim: 2

Edinilen bilgilere göre, Fatih Mahallesi'ndeki ot yangınına müdahale etmek üzere yola çıkan, Uşak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne ait Y.K. (37) idaresindeki 64 DD 642 plakalı itfaiye aracı ile Ç.K. (49) yönetimindeki 64 AEL 212 plakalı kamyon çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle itfaiye aracı devrildi.

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Yangına giderken kaza yaptılar! İtfaiye aracı ile kamyon çarpıştı - Resim: 3

2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Yangına giderken kaza yaptılar! İtfaiye aracı ile kamyon çarpıştı - Resim: 4

Kazada yaralanan itfaiye aracı sürücüsü Y.K. ile yolcu konumunda bulunan itfaiye eri İ.O. (30), 112 Acil Sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Yangına giderken kaza yaptılar! İtfaiye aracı ile kamyon çarpıştı - Resim: 5

Öte yandan, kamyon sürücüsü Ç.K. ifadesi alınmak üzere polis ekiplerince karakola götürülürken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Yangına giderken kaza yaptılar! İtfaiye aracı ile kamyon çarpıştı - Resim: 6

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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uşak trafik kazası