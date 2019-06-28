Yangına karşı direnç arttırılmalı

Hava sıcaklıkları artıyor. Bu durum orman yangını tehlikesini de beraberinde getiriyor. Uzmanlar önce kamuoyu desteğinin sağlanmasına ardından da önleme öncelikli tedbirlerin alınmasına dikkat çekiyor

Hava sıcaklıkları artıyor. Gözler akciğerlerimiz olan ormanlarımıza çevriliyor. Meteorolojiden de ’orman yangınlarına dikkat’ uyarıları geliyor.



80 yıllık istatistikler, her sene bine yakın yangın çıktığını ve 10 bin hektar alanın zarar gördüğünü söylüyor. Bu yangınların neredeyse tamamına yakını ise maalesef insan kaynaklı…



Orman yangınları binaları, tarım alanlarını ve köyleri de tehdit ediyor. Peki ne yapılmalı? Türkiye Ormancılar Derneği Batı Akdeniz Şube Başkanı Prof. Dr. Tuncay Neyişçi, Ulusal Kanal’a anlattı.



Neyişçi’ye göre, yangın emniyet şeritleri tek başına işe yaramıyor. Kıvılcım sıçraması da dahil yangını büyütecek etkenlere karşı alınması gereken önlemleri sıraladı.



HABER: DEVRİM AŞKIN KARASOY

KAMERA: DEVRİM DÖNMEZ



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