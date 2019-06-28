banner1005
'Sözleşmeli öğretmenlik tamamen ortadan kaldırılmalı'
'Sözleşmeli öğretmenlik tamamen ortadan kaldırılmalı'
Bakanlıktan 'köprüde çalışma' açıklaması
Bakanlıktan 'köprüde çalışma' açıklaması
Putin ve Trump G20'de görüştü
Putin ve Trump G20'de görüştü
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Yangına karşı direnç arttırılmalı

Hava sıcaklıkları artıyor. Bu durum orman yangını tehlikesini de beraberinde getiriyor. Uzmanlar önce kamuoyu desteğinin sağlanmasına ardından da önleme öncelikli tedbirlerin alınmasına dikkat çekiyor

Yangına karşı direnç arttırılmalı

Hava sıcaklıkları artıyor. Gözler akciğerlerimiz olan ormanlarımıza çevriliyor. Meteorolojiden de ’orman yangınlarına dikkat’ uyarıları geliyor.

80 yıllık istatistikler, her sene bine yakın yangın çıktığını ve 10 bin hektar alanın zarar gördüğünü söylüyor. Bu yangınların neredeyse tamamına yakını ise maalesef insan kaynaklı…

Orman yangınları binaları, tarım alanlarını ve köyleri de tehdit ediyor. Peki ne yapılmalı? Türkiye Ormancılar Derneği Batı Akdeniz Şube Başkanı Prof. Dr. Tuncay Neyişçi, Ulusal Kanal’a anlattı.

Neyişçi’ye göre, yangın emniyet şeritleri tek başına işe yaramıyor. Kıvılcım sıçraması da dahil yangını büyütecek etkenlere karşı alınması gereken önlemleri sıraladı.  

HABER: DEVRİM AŞKIN KARASOY
KAMERA: DEVRİM DÖNMEZ

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #hava sıcaklıkları #orman yangını
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.