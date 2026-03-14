Yangında dumandan etkilenen kediler kalp masajıyla hayata döndürüldü

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen Paytak ve Şanslı isimli iki kedi, sağlık ekiplerinin kalp masajı ve oksijen müdahalesiyle hayata döndürüldü.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde çıkan yangında dumandan etkilenen iki kedi, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndürüldü.

Atatürk Mahallesi Kordon Caddesi’nde bulunan 5 katlı bir apartmanın ikinci katındaki dairede elektrik kontağından yangın çıktı. Evde bulunan Nurcan Akbaş, oğluyla birlikte dışarı çıkarak 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, evde mahsur kalan iki kediyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Dumandan etkilenen Paytak ve Şanslı isimli kedilere sağlık ekipleri kalp masajı yaptı ve oksijen verdi. Yapılan müdahalenin ardından iki kedi yeniden hayata döndürüldü.

Ev sahibi Nurcan Akbaş, kedilerine yapılan müdahaleyi gözyaşları içinde izledi.

Kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangında evin bir bölümü kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

