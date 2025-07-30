Yangında hayatını kaybetmişti… Çekmeköy'de adı caddeye verildi!

Bolu Kartalkaya’da 21 Ocak’ta çıkan otel yangınında hayatını kaybeden Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atakan Yalçın için anlamlı bir vefa örneği gösterildi. Çekmeköy Belediyesi, Yalçın’ın ismini üniversite önünden geçen büyük caddeye verdi. Törene akademisyenler, ailesi ve protokol üyeleri katıldı. Açılışta duygu dolu anlar yaşandı.

Prof. Dr. Atakan Yalçın’ın adı, Çekmeköy’de Özyeğin Üniversitesi önünden geçen ana caddeye verildi. "Prof. Dr. Atakan Yalçın Caddesi" adıyla tabelası asılan cadde için düzenlenen törende, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, “Atakan Yalçın, ilçemizde çocuklarımız için ömrünü eğitime adayan çok değerli bir hocamızdı” dedi.

"GELECEK NESİLLER ONUN ADINI ANARAK GEÇECEK"

Törende konuşan eşi Yaprak Yalçın, “Atakan esasında tam bir eğitimciydi. Öğrenciler onun için çok önemliydi. Eğitmek, öğretmek, yol göstermek onun tarifiydi. Bu sokakta, bu caddede adının yaşayacak olması da bunu çok güzel destekliyor. O zaten bütün öğrencilerinin kalbinde yaşıyor. Bizim de hep kalbimizde yaşayacak. Bu caddeyle beraber artık daha sonra gelecek nesiller de onun adını anarak buradan geçecekler. Ben bu ince düşünceniz, destekleriniz ve burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Özyeğin Üniversitesi Rektörü Barış Tan da törende yaptığı konuşmada, Prof. Dr. Yalçın’ın çok yönlü bir akademisyen olduğuna dikkat çekerek, “Hem de finans alanında literatüre dünya çapında katkıları olan bir bilim insanı hem de çok iyi bir eğitimci. Onu kaybetmek hakikaten ifade edilmesi çok zor duyguları barındırıyor. Üniversitemize giden bu caddede isminin olması her geçtiğimizde bize tekrar hatırlatıyor olacak” dedi.

"İSMİNİ SONSUZA KADAR YAŞATMAK İÇİN BURADAYIZ"

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Bugün Bolu'daki elim yangında kaybettiğimiz yetmiş sekiz canımızdan biri olan değerli hocamız Atakan Yalçın'ın ismini sonsuza dek yaşatmak, eğitim verdiği üniversiteye çıkan caddeye adını vermek için bir araya geldik. Hocamız bizler için de çok değerli bir bilim insanıydı. Çalışmada emek sarf eden tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”

Son olarak söz alan Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik, “Bizler bugün burada sadece bir sokağa bir isim vermek için toplanmadık. Aslında biz burada bilime adanmış bir ömrün burada hafızalara kazınmasını sağlıyoruz. İnsanlara, bilime hizmet edenleri asla unutmayacağımız mesajını buradan vermiş oluyoruz” dedi.