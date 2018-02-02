Binanın çatı katında çıkan yangında mahsur kalan 3 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı

Kadıköy'de bir apartmanın çatı katında çıkan yangında, içeride mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.



Caferağa Mahallesi Ferit Tek Sokağı'ndaki 6 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.



Dumanı fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı sokakta, ekipler yangına müdahale etti.



Yangında evde mahsur kalan 3 kişi itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.



Çevre ilçelerden de gelen takviye ekiplerin yardımıyla yangın yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından söndürüldü.



Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.