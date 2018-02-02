ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Münbiç açıklaması
ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Münbiç açıklaması
Türkiye'ye geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı
Türkiye'ye geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı
Vatandaşlardan RTÜK ve Diyanet'e
Vatandaşlardan RTÜK ve Diyanet'e "Adnan Oktar" şikayeti
İstanbul'da bir otobüs daha kazası
İstanbul'da bir otobüs daha kazası

Yangında mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Binanın çatı katında çıkan yangında mahsur kalan 3 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı

Yangında mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Kadıköy'de bir apartmanın çatı katında çıkan yangında, içeride mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Caferağa Mahallesi Ferit Tek Sokağı'ndaki 6 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı sokakta, ekipler yangına müdahale etti.

Yangında evde mahsur kalan 3 kişi itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.

Çevre ilçelerden de gelen takviye ekiplerin yardımıyla yangın yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #çatı katında çıkan yangın #Kadıköy
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.