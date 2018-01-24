n Çameli ilçesinde yangın çıkan evinde mahsur kalan ve yaralanan 89 yaşındaki kişi komşuları tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Denizli'nin Çameli ilçesinde yangın çıkan evinde mahsur kalan ve yaralanan 89 yaşındaki kişi komşuları tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.



Alınan bilgiye göre, Belevi Mahallesi'nde Ekrem Güvenç'in yalnız yaşadığı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



Güvenç'in evde olduğunu ve alevlerin yükseldiğini gören komşuları durumu itfaiyeye bildirdi. Vatandaşlar daha sonra içeri girerek yaşlı adamı evden çıkarttı.



Ayaklarında yanıklar oluşan Güvenç, sağlık ekiplerince Çameli Devlet Hastanesine götürüldü.



Alevler ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Evin kullanılamaz hale gelmesine neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.