banner967
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor...
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor...
Sosyal medya operasyonu: Çok sayıda tutuklama var
Sosyal medya operasyonu: Çok sayıda tutuklama var
Türkiye Kart dönemi yarın başlıyor
Türkiye Kart dönemi yarın başlıyor
Beyaz Saray'dan Türkiye açıklaması
Beyaz Saray'dan Türkiye açıklaması

Yangında mahsur kalan ev sahibini komşuları kurtardı

n Çameli ilçesinde yangın çıkan evinde mahsur kalan ve yaralanan 89 yaşındaki kişi komşuları tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yangında mahsur kalan ev sahibini komşuları kurtardı

Denizli'nin Çameli ilçesinde yangın çıkan evinde mahsur kalan ve yaralanan 89 yaşındaki kişi komşuları tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Belevi Mahallesi'nde Ekrem Güvenç'in yalnız yaşadığı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Güvenç'in evde olduğunu ve alevlerin yükseldiğini gören komşuları durumu itfaiyeye bildirdi. Vatandaşlar daha sonra içeri girerek yaşlı adamı evden çıkarttı.

Ayaklarında yanıklar oluşan Güvenç, sağlık ekiplerince Çameli Devlet Hastanesine götürüldü.

Alevler ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Evin kullanılamaz hale gelmesine neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #yaşlı #yaralanma #yangın #mahsur #ev yangını #ev
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.