Yangından dönen itfaiye aracı evin duvarına çarptı! 3 yaralı

Şiddetli çarpmanın etkisiyle araçta bulunan itfaiye personelleri Bilal Y., Vedat K. ve Kamil Ç. yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi ve yapılan ihbar üzerine kaza yerine hızla jandarma ile sağlık ekipleri sevk edildi.