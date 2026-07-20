Yangından dönen itfaiye aracı evin duvarına çarptı! 3 yaralı
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde ormanlık alandaki yangını söndürüp istasyona dönmekte olan Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye aracı bir evin duvarına çarptı.
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Sancar Mahallesi'nde bir itfaiye aracı kontrolden çıkarak evin duvarına çarptı. Kaza, bölgedeki kırsal alanda başlayan ve rüzgarın da etkisiyle hızla ağaçlandırma sahasına sıçrayan yangına müdahale edildikten hemen sonra meydana geldi.
Örencik ve Sancar mahalleleri arasındaki alevleri başarıyla kontrol altına alan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi, zorlu mesainin ardından istasyona dönüş yoluna geçmişti. Sancar Mahallesi sınırları içinden geçildiği sırada, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 26 FR 524 plakalı itfaiye aracı doğrudan bir evin duvarına çarptı.
Şiddetli çarpmanın etkisiyle araçta bulunan itfaiye personelleri Bilal Y., Vedat K. ve Kamil Ç. yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi ve yapılan ihbar üzerine kaza yerine hızla jandarma ile sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrollerin ardından yaralı personeller, ambulanslarla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastaneye ulaştırılan üç itfaiyecinin tedavisine hemen başlandı.
Jandarma ekipleri bölgeye intikal edip kaza mahallinde gerekli çalışmaları yürütürken, olayın sevindirici tek yanı evin durumu oldu. İtfaiye aracının büyük bir gürültüyle çarptığı evin kaza sırasında tamamen boş olduğu öğrenildi. İçeride kimsenin bulunmaması, yaşanan bu talihsiz kazanın daha ağır sonuçlar doğurmasını engelledi.