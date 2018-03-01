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Yangını bırakıp 'kıvılcım' iddiasıyla tartıştılar

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangının ardından binada oturanlar, yangının sobanın kıvılcımından çıktığını iddia ederek tartıştı.

Yangını bırakıp 'kıvılcım' iddiasıyla tartıştılar

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangının ardından binada oturanlar, yangının sobanın kıvılcımından çıktığını iddia ederek tartıştı.

Alınan bilgiye göre, Bağlık Mahallesi Kandilli lojmanlarında 4 katlı apartmanın çatısından alevler çıktığını görenler durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, kısa sürede yangına müdahale etti. Yangın, ekipler tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

Bu arada apartman sakinleri, yangının sobanın kıvılcımından çıktığını iddia ederek, tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine, itfaiye ve zabıta ekipleri vatandaşlara müdahale etti.


Kaynak: AA
Etiketler; #zonguldak
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