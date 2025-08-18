Yangının nedeni ortaya çıktı: 80 hektar alan kül oldu!

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde çıkan ve 80 hektar sedir ormanını küle çeviren yangının, arıcı R.D. (54) tarafından arıları sakinleştirmek için yaktığı tütsüden sıçrayan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu çıktığı belirlendi. Sorgusunda suçunu itiraf eden R.D., tutuklandı.

Yangın, 11 Ağustos 2025 tarihinde Kavşut Mahallesi’ndeki sedir ormanında saat 13.00 sıralarında başladı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Alevlere, 243 personel, 15 arazöz, 6 itfaiye aracı, 9 su tankı, 6 iş makinesi, 8 ilk müdahale aracı ve 5 helikopterle müdahale edildi. Ekiplerin 25 saatlik çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Jandarma ekipleri, yangına arıcı R.D.’nin neden olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan R.D., ifadesinde “Arıları sakinleştirmek için yaktığım tütsüden sıçrayan kıvılcımlar kuru otları tutuşturdu, yangın böyle çıktı” dedi. Ardından adliyeye sevk edilen R.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

