Yangının sebebi şaşkına çevirdi! Trafoya dokunan sincap 2 dönümü kül etti

Isparta'nın Eğirdir ilçesi Altınkum Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde çıkan yangın, bölge sakinlerini ve yetkilileri alarma geçirdi. Edinilen bilgilere göre, Nafiz Yürekli Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin arkasındaki trafoda, bir sincabın tellere temas etmesiyle oluşan kıvılcımlar, kısa sürede ağaçlık ve otluk alana sıçradı. Yangın, yaklaşık 2 dönüm arazi ile boş bir deponun küle dönmesine neden oldu.

YANGIN RÜZGARLA BÜYÜDÜ, DEPOYA SIÇRADI

Yangın dün saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Trafodan çıkan kıvılcımlar otluk alanda yangına neden oldu. Alevler kısa sürede yayıldı. Yangını fark eden çevre sakinleri durumu hemen itfaiyeye bildirdi. İlk müdahale sonrası kontrol altına alındığı düşünülen yangın, rüzgarın etkisiyle boş bir depoya sıçrayarak yeniden büyüdü.

İtfaiye ekiplerinin yanı sıra Eğirdir Orman İşletme Müdürlüğü, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitimi Merkezi Komutanlığı ile çevredeki vatandaşların da katıldığı yoğun müdahale ve soğutma çalışmaları sayesinde yangın tamamen söndürüldü.

2 DÖNÜMLÜK ALAN VE BİR DEPO KÜLE DÖNDÜ

Yangında yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, yaklaşık 2 dönümlük arazi ve bir depo tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk incelemede, yangının çıkış nedeninin bir sincabın trafodaki tellere temas etmesiyle oluşan kıvılcımlar olduğu belirlendi.

Yangınla ilgili açıklamalarda bulunan Eğirdir Belediye Başkanı Mustafa Özer, büyük bir faciadan dönüldüğünü belirtti: “Yangın burada bulunan Nafiz Yürekli Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne sıçramadan kontrol altına alındı. Hepimiz için sevindirici bir olay. Rabbim daha kötüsünü bize yaşatmasın. Hızlı müdahalede bulunan itfaiye müdürlüğü ekiplerimize çok teşekkür ediyorum ve saygılarımı sunuyorum.”