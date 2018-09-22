Antalya’da orman yangınının ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor. Kumluca ilçesi Mavikent Mahallesi Karaöz mevkiinde çıkan yangında 70 hektar ormanlık ve 50 dönüm sera alanı zarar gördü. 2 yurttaşın da evi yandı. Ulusal Kanal bölgeye gitti. Yurttaşları dinledi. Bölgede sonu gelmeyen yangınların önüne nasıl geçileceği sorusuna yanıt aradı.

Sahip oldukları dönümlerce sera yandı. Ama onlar önce yanan ormanlarına ağladı. Antalya’da orman yangının geride bıraktığı hasar büyük.Kumluca ilçesi Mavikent Mahallesi Karaöz mevkiinde geçtiğimiz günlerde orman yangını çıkmıştı. Bölgede daha önce de pek çok kez yangın meydana gelmişti.En son temmuz ayında aynı bölgede başlayan yangına erken müdahale edilerek, felaketin önüne geçilmişti. Ancak bu kez öyle olmadı. Yangın, 70 hektar ormanlık alan, 50 dönüm sera ve 2 eve mal oldu.Peki birbiri ardına gelen bu yangınların nedeni neydi?Daha önce bölgede binlerce dönüm ormanı yok eden etkenler burada da mı aynı?Yurttaşlar, yeni yangınların olmaması için yetkililere çağrıda bulundu.Vatan Partisi Antalya İl Başkanlığı yangın bölgesini ziyaret etti. İl Başkanı Rıza Türkmendağ, konun takipçisi olacaklarını vurguladı.Orman yangını ile ilgili soruşturma titizlikle sürüyor. Bölgede en kısa sürede ağaçlandırma çalışmalarının başlaması bekleniyor. Elektrik direklerinin bakım, onarım ve yenilemesi de yapılıyor.Akdeniz Elektrik Dağıtım Şirketi de konu ile ilgili Ulusal Kanal’a gönderdiği açıklamada, Kumluca’daki hatlarda bu yıl 3 kez bakım ve onarım çalışması yaptıklarını, başta yangın olmak üzere doğa olaylarına karşı da gerekli tüm tedbirlerin alındığı aktardı.Açıklamada ayrıca, nedeni henüz belirlenemeyen yangın sebebiyle bölgedeki seralar ve evlerle birlikte elektrik dağıtım şebekesinde de ciddi hasar meydana geldiği belirtildi. Bölgeye 60 adet direk dikildiği, enerjisiz kalan abonelerinin ihtiyaçlarına da hızla yanıt verildiği bilgisine yer verildi.