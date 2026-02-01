Yanlış politikaların faturası ağır oldu: 200 bin ton mandalina tarlada kaldı

Hatay’da mandalina para etmedi. Samandağ ilçesinde 200 bin ton mandalina çöpe gitti. Bazı üreticiler ağaçlarını kesti. Üretici, derdini anlatacak yetkili bulamamaktan yakınıyor.

Ürün satılmadı, ürünler çürümeye terk edildi. Hataylı üretici ağaçlarını bir bir kesiyor.

Yanlış tarım politikaları çiftçiyi üretimden koparıyor. Artan maliyetler, pazarlama sorunları, desteklerin yetersizliği çiftçinin emeğini karşılıksız bırakıyor.

Bahçede mandalina fiyatı 2 liraya kadar düştü. Tüccar da dönüp bakmıyor. Ürünler döküldü, toplayan yok. Samandağ’da 200 bin ton mandalina çöpe gitti.

Hataylı üretici Suriye savaşı nedeniyle darbe aldı. Hâlâ sınır kapılarında transit ticarette sorunlar yaşanıyor. 6 Şubat depremlerinde de büyük kayıp verdiler. Yüzü gülmeyen üretici derin bir kriz içerisinde.

Samandağ Ziraat Odası Başkanı Selim Kamacı, yetkilileri eleştirdi, “herkes görevini yapsın” dedi.