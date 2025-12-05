Yanmış aracın yanında başsız ceset bulundu! Isparta Valiliğinden açıklama geldi

Isparta’nın Keçiborlu ilçesine bağlı Aydoğmuş köyünde sabah saatlerinde dağlık alanda yanmış bir aracın yakınında hareketsiz yatan bir kişiyi fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Bölgeye gelen ekiplerin yaptığı incelemede, baş kısmı olmayan bir erkek cesedinin bulunduğu belirlendi. Yapılan araştırmada cesedin, köyde kayıp olarak aranan 39 yaşındaki çoban Ferdi Özdemir’e ait olduğu tespit edildi. Yakınlarının bölgeye getirilerek teşhis yapmasıyla kimlik doğrulandı. Jandarma, Özdemir’in başının gövdesinden ayrıldığını tespit ederken bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Ferdi Özdemir’in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Özdemir’in olaydan önceki akşam saatlerine ait görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde Özdemir’in dün 19.55 sıralarında köydeki bir markete girip alışveriş yaptığı ve ardından marketten ayrıldığı görüldü. Geceyi dağda geçirdiği belirlenen Özdemir’in ölümüne ilişkin soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Isparta Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“5 Aralık 2025 tarihinde Keçiborlu ilçemize bağlı Aydoğmuş köyünde yanmış bir aracın yakınında F.Ö. isimli vatandaşımızın vücut bütünlüğü bozulmuş cansız bedeni bulunmuştur. Vahşice işlendiği değerlendirilen cinayetin aydınlatılması ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar tüm birimlerimiz tarafından kararlılıkla ve aralıksız olarak sürdürülmektedir. Adli tahkikat, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çok yönlü şekilde devam etmektedir. Faillerin en kısa sürede yakalanıp adalete teslim edileceğinden kimsenin şüphesi olmasın.”