Bursa'da, tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şüpheliyi, olay yerinde düşürdüğü lahmacun poşeti ele verdi

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şüpheli, olay yerinde düşürdüğü lahmacun poşetinden yola çıkılarak yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Siteler Mahallesi'nde yaya olan A.T. ile bir otomobilde bulunan A.I. arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.T. yanındaki tabancayla A.I'ya ateş etti. A.I'yı ayağından yaralayan A.T, kaçtı.



Bunun üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin olay yerinden kaçarken düşürdüğü lahmacun poşetindeki adresten bu iş yerine ulaştı.



Lahmacun salonu ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler şüphelinin kimliğini tespit etti.



Polis, A.T'yi Yıldırım ilçesindeki evinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Öte yandan, zanlının A.I. ile kavga etmesi ve ateş ettikten sonra olay yerinden uzaklaştığı anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.