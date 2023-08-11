Yaralı asker şehir oldu! 21 Temmuz'da hastaneye kaldırılmıştı

PKK operasyonlarına katılan Piyade Uzman Çavuş Ege Süleyman Görece şehit oldu.

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 21 Temmuz'da yaralanan Görece'nin tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Bakanlık, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabırlar dileriz" ifadesini kullandı.

Şehit asker, Manisa’nın Saruhanlı ilçesine bağlı Çullugörece Mahallesi nüfusuna kayıtlıydı.