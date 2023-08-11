Yaralı asker şehit oldu! 21 Temmuz'da hastaneye kaldırılmıştı

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 21 Temmuz'da yaralanan ve tedavi gören Piyade Uzman Çavuş Ege Süleyman Görece şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı, baş sağlığı mesajı yayınladı.

Yaralı asker şehit oldu! 21 Temmuz'da hastaneye kaldırılmıştı
Son Güncelleme:

PKK operasyonlarına katılan Piyade Uzman Çavuş Ege Süleyman Görece şehit oldu.

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 21 Temmuz'da yaralanan Görece'nin tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Bakanlık, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabırlar dileriz" ifadesini kullandı.

Şehit asker, Manisa’nın Saruhanlı ilçesine bağlı Çullugörece Mahallesi nüfusuna kayıtlıydı.

# şehit # asker # Milli Savunma Bakanlığı
Çok Okunanlar
1 Açmayan çiçeği bile açtırıyor. Dibine 1 bardak dökün ve 1 hafta bekleyin
2 Boşuna uğraşmışız. Haşlanmış mısır yaparken bilmeniz gereken pişirme tüyosu! 3,5 dakikada hazır
3 Airfryer zararlı mı, sağlıklı mı?
4 Tamer Karadağlı bakın nereye atandı
5 İşte 6.000 TL altı en iyi akıllı telefonlar