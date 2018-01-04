Adıyaman'da otomobilin çarptığı eşek, yoldan geçen askerin duyarlığı sayesinde veterinere götürüldü

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Besni ilçesinde, otomobilin çarpıp kaçtığı eşek, yoldan geçen jandarma erinin duyarlılığı sayesinde kliniğe ulaştırıldı.



Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, Gaziantep Caddesi'nde eşeğe çarptıktan sonra kaçtı.



Bu sırada yoldan geçen jandarma eri, aracını park ederek, çevredeki vatandaşlarla hayvanı yol kenarına taşıdı. Daha sonra aracından battaniye ve şemsiye getiren asker, eşeği yağıştan korumaya çalıştı.



Eşek, tedavi edilmek amacıyla iş makinesiyle veterinere götürüldü.

