Bursa'nın Karacabey ilçesinde doğa fotoğrafçılığı yapan Alper Tüydeş, yaralı halde bulduğu flamingoyu, yetkililere teslim edildi.

Karacabey Belediyesi personeli olan ve aynı zamanda doğa fotoğrafçılığı yapan Tüydeş, 12 Ocak'ta kuş fotoğrafları çekmek için gittiği Karacabey Boğazı'nda yer alan Yeniköy sahilinde bulduğu ve bir süredir de evinde tedavisini üstlendiği yaralı flamingoyu, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü bünyesindeki Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü.



Burada veteriner hekimler tarafından teslim alınan flamingo, gerçekleştirilen kontrollerinin ardından yeni yuvasına konuldu.



Flamingo, bir süre veterinerlerin gözetimi altında tutulup, tedavisine devam edildikten sonra Bursa Hayvanat Bahçesine teslim edilecek.



"Umarım buradan bir ders çıkarırlar"

Tüydeş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun süredir kamuoyunda yer alan flamingonun hikayesinin birçok kişiyi üzdüğünü söyledi.

Tüydeş, flamingonun buradaki tedavisinin ardından Bursa Hayvanat Bahçesine teslim edileceğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Flamingo, hayvanat bahçesinde diğer hayvanlarla beraber hayatını maalesef esir altında geçirecek. Bu kuşa ateş eden avcılar umarım buradan bir ders çıkarırlar. Vicdanlarına bir ses getirir bu haberler. Sulak, sazlık alanlarda yaşaması gereken bir kuşu maalesef tutsak etmek zorunda bıraktılar. Bu bilincin uyanmasında Karacabey Belediyesinin başlattığı hayvan şehir dostu sloganı var. Belediyeleri sadece kedi köpekten sorumluymuş gibi gösteren bir algı vardı. Karacabey'de vatandaşlar artık doğada gördükleri bir tilki ya da çakalı da ya da flamingo ile kuğuyu da belediye ekiplerine bildirebiliyor."

