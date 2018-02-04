Düzce’de okul bahçesinin basketbol sahasında yüksekten düşme sonucu yaralanan genç, kilidi itfaiye ekiplerince açılan kapıdan çıkarılarak hastaneye götürüldü.

Düzce’de okul bahçesinin basketbol sahasında yüksekten düşme sonucu yaralanan genç, kilidi itfaiye ekiplerince açılan kapıdan çıkarılarak hastaneye götürüldü.



Alınan bilgiye göre, 18 yaşındaki Oktay Aksuoğlu, arkadaşları ile giriş kapısı kapalı olan Nusrettin Mahallesi'ndeki Osman Kuyumcu İmam-Hatip Lisesi bahçesindeki basketbol sahasında oynarken yaklaşık 5 metrelik demirlere tırmandı.



Dengesini kaybederek beton zemine düşen Aksuoğlu, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.



Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, okul kapısının kapalı olması nedeniyle yaralı çocuğa ulaşamayınca itfaiyeden yardım istedi.



İtfaiye ekipleri, okul kapısının demirlerini kırım aracı ile birbirinden ayırarak kapıyı açtı. Sedyeye alınan çocuk, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.