Yaralı halde KADES'e bastı! Eski eşini vuran kişi polis aracına çarpıp takla attı
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde boşandığı eşiyle parkta buluşan bir şahıs, aralarında çıkan tartışmanın ardından kadını silahla yaraladı ve araçla kaçmaya çalıştı.
Diyarbakır'da sabah saatlerinde kan donduran bir olay yaşandı. Yenişehir ilçesindeki Sümer Park'ta boşandığı eşi M.K. ile buluşan Ö.K., aralarında henüz nedeni netleşmeyen bir tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle birlikte Ö.K., belinden çıkardığı silahla eski eşini yaraladı.
Yaralanan M.K.'yı aracına bindiren Ö.K., olay yerinden hızla uzaklaşmaya başladı. Bu sırada araçta bulunan M.K., elindeki fırsatı değerlendirerek KADES uygulaması üzerinden yardım çağrısında bulundu.
KADES İHBARI POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ
İhbarı alan polis ekipleri, kaçan aracın güzergahını tespit ederek bir noktaya araç konuşlandırdı. Şahsın yakalanmasına yönelik bu önlem, olayın seyrini değiştirdi.
Polis aracının bulunduğu noktaya gelen Ö.K., kullandığı aracıyla polis aracına çarptı ve araç bu çarpışmanın etkisiyle takla attı.
Yakalanacağını anlayan Ö.K., yanında bulundurduğu silahla kendi hayatına son verdi. Araçta bulunan M.K. ise olay yerinde hayatını kaybetti.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin araçta yaptığı incelemede Ö.K. ve M.K.'nın hayatlarını kaybettiği belirlendi.
Şahısların cansız bedenleri, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlatıldı.