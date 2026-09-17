Yaralı halde KADES'e bastı! Eski eşini vuran kişi polis aracına çarpıp takla attı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde boşandığı eşiyle parkta buluşan bir şahıs, aralarında çıkan tartışmanın ardından kadını silahla yaraladı ve araçla kaçmaya çalıştı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Yaralı halde KADES'e bastı! Eski eşini vuran kişi polis aracına çarpıp takla attı - Resim: 1

Diyarbakır'da sabah saatlerinde kan donduran bir olay yaşandı. Yenişehir ilçesindeki Sümer Park'ta boşandığı eşi M.K. ile buluşan Ö.K., aralarında henüz nedeni netleşmeyen bir tartışma çıktı.

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Yaralı halde KADES'e bastı! Eski eşini vuran kişi polis aracına çarpıp takla attı - Resim: 2

Tartışmanın büyümesiyle birlikte Ö.K., belinden çıkardığı silahla eski eşini yaraladı.

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Yaralı halde KADES'e bastı! Eski eşini vuran kişi polis aracına çarpıp takla attı - Resim: 3

Yaralanan M.K.'yı aracına bindiren Ö.K., olay yerinden hızla uzaklaşmaya başladı. Bu sırada araçta bulunan M.K., elindeki fırsatı değerlendirerek KADES uygulaması üzerinden yardım çağrısında bulundu.

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Yaralı halde KADES'e bastı! Eski eşini vuran kişi polis aracına çarpıp takla attı - Resim: 4

KADES İHBARI POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ

İhbarı alan polis ekipleri, kaçan aracın güzergahını tespit ederek bir noktaya araç konuşlandırdı. Şahsın yakalanmasına yönelik bu önlem, olayın seyrini değiştirdi.

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Yaralı halde KADES'e bastı! Eski eşini vuran kişi polis aracına çarpıp takla attı - Resim: 5

Polis aracının bulunduğu noktaya gelen Ö.K., kullandığı aracıyla polis aracına çarptı ve araç bu çarpışmanın etkisiyle takla attı.

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Yaralı halde KADES'e bastı! Eski eşini vuran kişi polis aracına çarpıp takla attı - Resim: 6

Yakalanacağını anlayan Ö.K., yanında bulundurduğu silahla kendi hayatına son verdi. Araçta bulunan M.K. ise olay yerinde hayatını kaybetti.

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Yaralı halde KADES'e bastı! Eski eşini vuran kişi polis aracına çarpıp takla attı - Resim: 7

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin araçta yaptığı incelemede Ö.K. ve M.K.'nın hayatlarını kaybettiği belirlendi.

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Yaralı halde KADES'e bastı! Eski eşini vuran kişi polis aracına çarpıp takla attı - Resim: 8

Şahısların cansız bedenleri, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlatıldı.

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