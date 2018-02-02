Özalp ilçesinde ayağı kırılan köpeğe Mehmetçik sahip çıktı.

Van'ın Özalp ilçesinde ayağı kırılan köpeğe Mehmetçik sahip çıktı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede devriye görevi yürüttüğü sırada yol kenarında ayağı kırılmış bir köpek gördü.



Askerler, acıyla kıvranan köpeği devriye aracıyla veterinere götürdü. Burada yapılan muayene sonucu köpeğin kırık olan ayağına platin takıldı.



Tedavinin ardından İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen ve "Kara" ismi verilen köpeğin bakımını askerler üstlendi.