Ayağı kırılınca uçamadı. Ancak şanslıydı... Yardımına köylüler koştu...
Sevimli leylek, Bingöl'de bir binanın çatısındakidaki yuvasından düşerek ayağını kırdı.
Durumu fark eden köy sakinlerinden Mehmet Barman, kuşu evine götürüp bakımını yaptı.
Leyleğin ayağını saran ev halkı, daha sonra durumu Doğa Koruma ve Millî Parklar Şube Müdürlüğüne iletti. Eve giden ekipler, teslim aldıkları leyleği tedavisinin yapılması için Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi kliniğine götürdü.
Leylek yavrusu, tedavisinin ardından doğaya salınacak.
ulusal.com.tr
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