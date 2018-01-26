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Yaralı şahinler ve balıkçı kuşu tedavi altına alındı

Şahinlerin kanadında ateşli silah yaralanması, balıkçı kuşunun ayağında ise kırık tespit edildi

Yaralı şahinler ve balıkçı kuşu tedavi altına alındı

 Zonguldak'ta yaralı halde bulunan iki şahin ve bir balıkçı kuşu tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) görevlileri ile vatandaşlar tarafından iki şahin, Kozlu Belediyesi görevlilerince ise bir balıkçı kuşu yaralı halde bulundu ve veteriner hekime teslim edildi.

Burada tedavisine başlanan balıkçı kuşunun ayağında kırık, şahinlerin ise kanatlarında ateşli silah yaralanması tespit edildi.

Veteriner hekim Önder Alkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, balıkçı kuşunun ayağının kırık olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Sıkıntılı bir kırık. Biz şu an balıkla besliyoruz ama tedavisi epey bir zaman devam edecek. Şahinlerde ise ateşli silah yaralanması var. Mevsim olarak av ve göç mevsimi olduğundan dolayı bu tür kazalar meydana gelebiliyor. Bir tanesinin kanadına pim koyduk. Onun doğaya dönüşü 3-4 ay sürebilir. Diğeri ise daha güçlü ve doğaya salınma aşamasında. Tedavileri devam ediyor."


Kaynak: AA
Etiketler; #zonguldak #şahin #kırık #balıkçı kuşu
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